ОБСЕ: Военные учения и разминирования нарушают "тишину" на Донбассе

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" представитель СММ ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, передает Украинская правда.

"Режим прекращения огня в целом соблюдается, мы наблюдали применения стрелкового оружия и взрывы, но в большинстве таких случаях это связано с военными учениями, или это были взрывы в ходе проведения разминирования", - отметил он.

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По его словам, СММ повторно посетили семь мест хранения тяжелой техники ВСУ.

"Наблюдатели отметили, что в 6-ти местах хранения зарегистрированное ранее вооружение отсутствовало, а 7-е место хранения больше не используется, как и было зафиксировано СММ в конце мая", - сообщил он.

На территории так называемой "ДНР" СММ посетили 2 места хранения тяжелого оружия, во втором месте СММ зафиксировало отсутствие двух реактивных систем залпового огня.

"Во время визита СММ в апреле эти системы также отсутствовали", - сказал Боцюркив.