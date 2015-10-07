В Мариуполе четверо боевиков сдались милиции, надеясь избежать тюрьмы
Четверо "раскаявшихся" террористов сдались правоохранителям в Мариуполе, сообщает пресс-служба местного горуправления милиции.
"В Мариуполь вернулись 4 участника незаконных вооруженных формирований, которые пожалели, что перешли на сторону боевиков, и полностью раскаиваются", - говорится в сообщении.
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Милиция отмечает, что они способствуют правоохранительным органам в задержании своих еще воюющих сообщников, надеясь избежать тюрьмы.
Кроме того, сообщается, что недавно суд оправдал 39-летнего мариупольца, который несколько месяцев провел в рядах террористов, нес службу на блокпосту возле Путиловского моста в Донецке.
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"Когда Донецкий аэропорт начали обстреливать, фигурант испугался за свою жизнь и попросился в отпуск. После мужчина признался, что за мизерные деньги и огромный риск для жизни должен был выполнять приказы командиров ДНР. Это и подтолкнуло мариупольца покинуть так называемую "народную республику", - говорится в сообщении.
Вернувшись в Мариуполь, он был задержан сотрудниками милиции, после чего признал ошибочность своих решений и раскаялся.
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