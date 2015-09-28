Львовский "УКРОП" призывает политических конкурентов не манипулировать мнением общественности

Речь идет о так называемом социологическом исследовании рейтинга кандидатов на должность городского председателя Львова от компании "Фама", которое уже сегодня подвергли критике ряд экспертов, называя его необъективным. Мы считаем, что горожане заслуживают правды, особенно от партии, которая уже представлена в Верховной Раде Украины и которая ежедневно, с экранов своих телеканалов, уверяет избирателей в европейскости и прозрачности подходов к работе.

Убеждены, что ни одна политическая сила не имеет права манипулировать мнением общественности и обманывать избирателей необъективным социологическим исследованиям, искусственно создавая или занижая рейтинги тех или иных политических сил.

"Украинское объединение патриотов - УКРОП" делегирует своих представителей всех уровней советов, предлагая людям выбрать профессиональных, честных и ответственных политиков. Мы призываем выбирать людей, которые ежедневной работой доказали, что являются патриотами своего города.

Мы считаем, что кандидат в мэры от "Украинского объединения патриотов-УКРОП", председатель исполкома общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич является достойной альтернативой действующему руководителю города.

Игорь Зинкевич - человек, который реальными делами и активным сотрудничеством с жителями Львова, доказала, что уже представляет интересы львиной части общины Львова. Теперь дело за малым - помочь Игорю Зинкевичу получить полномочия мэра города, чтобы до конца реализовать начатые дела.