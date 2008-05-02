“Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону” (фото)

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО призвал все политические силы левой направленности в Украине объединиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил, выступая на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, на Европейской площади в Киеве.

“У левых политических партий есть очень много идей, которые похожи между собой, поэтому нам всем необходимо объединиться”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

“Мы сегодня на этой площади показываем, что время смуты на левом фланге проходит, мы сегодня инициируем по сути новую страницу формирования левого фронта по всей Украине”, - добавил он.

В этом митинге приняли участие около 4 тысяч человек, в том числе представители ПСПУ во главе с лидером партии Натальей ВИТРЕНКО.

На митинге также выступил председатель СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ.

Участники митинга держали в руках флаги КПУ и ПСПУ, а также плакаты: «Буржуазии - бой!», «Хай живе 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих!”, “Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону”. Люди держали портреты Ленина и Сталина.

По окончании митинга его участники отпустили в небо белых голубей и спели “Интернационал”.