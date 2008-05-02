“Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону” (фото)
Симоненко призвал левых к объединению
|Участница митинга посвященного Дню международной солидарности трудящихся. Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил, выступая на митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, на Европейской площади в Киеве.
“У левых политических партий есть очень много идей, которые похожи между собой, поэтому нам всем необходимо объединиться”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.
“Мы сегодня на этой площади показываем, что время смуты на левом фланге проходит, мы сегодня инициируем по сути новую страницу формирования левого фронта по всей Украине”, - добавил он.
В этом митинге приняли участие около 4 тысяч человек, в том числе представители ПСПУ во главе с лидером партии Натальей ВИТРЕНКО.
На митинге также выступил председатель СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ.
Участники митинга держали в руках флаги КПУ и ПСПУ, а также плакаты: «Буржуазии - бой!», «Хай живе 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих!”, “Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону”. Люди держали портреты Ленина и Сталина.
По окончании митинга его участники отпустили в небо белых голубей и спели “Интернационал”.