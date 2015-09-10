Минские соглашения не являются обязательными для Украины, поскольку не ратифицированы в парламенте - эксперт

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН экс-судья Конституционного суда Украины, первый генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин.

«О Минских соглашениях недаром говорят, что это «договорняк», а не договоренности», - считает он.

«Согласно этим договоренностям мы берем на себя обязательства по какому-то международному документу. Однако, в 9 статье Конституции написано, что обязательства для Украины являются обязательными, если этот международный документ ратифицирован Верховной Радой. Международные договоры становятся нашим национальным законодательством, если согласие на обязательность дал парламент», - отметил Шишкин.

«Кто-то может сказать, что у нас Минские соглашения ратифицированы или они ратифицированы парламентом России, тогда стоит вопрос в том, почему Путин должен их выполнять?», - сетует он.

Также экс-судья Конституционного суда считает, что представитель Украины в трехстороннем контактной группе не имел права подписывать какие-либо документы.

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«В соответствующем распоряжении президента Петра Порошенко о предоставлении полномочий Леониду Кучме на минских переговорах написано, что Кучме предоставляются полномочия лишь представлять Украину, а не подписывать что-либо», - сетует он.

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Также, по словам Шишкина, в этом распоряжении указано, что Кучма на переговорах действует на общественных началах.

«Давайте на общественных началах организуем субботник для уборки Европейской площади, разве на общественных началах государство к чему-то обязуется? Я не знаю как это на общественных началах подписывать международные договоры», - добавил экс-судья КСУ.