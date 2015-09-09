Моджахед Арсений, или Следствие ведут чудаки

Российские ньюсмейкеры, сменяя друг друга, не дают скучать публике. То Дмитрий Киселев подает в суд на Евросоюз за санкции, то губернатор республики Марий Эл Леонид Маркелов, недовольный приемом в селе Шимшурга, угрожает перекопать асфальтовую дорогу – в общем, мимо тещиного дома я без шуток не хожу, как поется в русской народной частушке.

В этой эстафете клоунады ярко выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявивший, что наш Арсений Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков. Седой 62-летний господин, генерал-полковник юстиции, которому вроде по должности не положено так остроумно шутить, сообщил душераздирающие подробности о том, как будущий боевой Кулявлоб участвовал в боевых столкновениях с федеральными войсками в Грозном в декабре 1994 года и в феврале 1995 года. Более того, будущий украинский премьер якобы в качестве бойца карательного отряда «Викинг» участвовал в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Грозном 7 января 1995 года, за что в декабре того же года был удостоен высшей награды Джохара Дудаева «Честь нации».

Оправившись от первого шока и хорошо проржавшись, сетевые шутники завалили Интернет кучами острот и фотожаб на тему Арсений-моджахед. Юмор здесь тем более уместен, что имидж Арсения Яценюка абсолютно противоположен брутальному военному мачизму. Недаром в недавние времена предметом насмешек была предвыборная кампания его партии «Фронт змін», выдержанная в суровых цветах и тонах. Характерно, что и нынешний его партийный проект содержит в своем названии слово «фронт»: может, и вправду сидит в душе человека, которого дразнят Кроликом, некая военная тоска.

Ну, воевал ли Арсений Петрович смолоду в Чечне, о том науке неведомо. Вообще-то в это время он учился на юриста в Черновицком университете, совмещая учебу с работой в юридической компании «Юрек-Лтд». Зато доподлинно известно, что когда маленький Сеня только осваивал горшок, Александр Бастрыкин уже заканчивал учиться на юриста: он был старостой группы на юрфаке Ленинградского университета, в которой учился студент Владимир Путин. А эта штука для успеха в жизни будет посильнее, чем фантомный орден от Дудаева. И еще злые языки утверждают, что именно Бастрыкин в бытность свою секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ исключил из комсомола Бориса Гребенщикова за скандальное выступление на рок-фестивале в Тбилиси. Может, и врут, конечно, но почему-то в это верится куда больше, чем в чеченские подвиги Яценюка. Впрочем, есть еще одно пересечение судьбы Бастрыкина с его легендой о Яценюке. В 2000 году он учредил в чешском городе Кладно юридическую фирму LAW Bohemia и в течение двух лет (2007-2009) имел вид на жительство в Чехии. А теперь вспомните, как российские солдаты называли чеченцев во время войны? Чехи! Совпадение? Не думаю.

Мотивацию выступления Бастрыкина просчитать невозможно: любому абсурду должны быть пределы. Но как штрих в общую картину сегодняшнего российского сюрреализма его пассаж о карателе Яценюке вписывается вполне органично.

Интересно – что будет дальше? Хотя нашей фантазии все равно не хватит. Ни умом не понять, ни аршином общим не измерить…

Игорь Левенштейн