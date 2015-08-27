Корбан пообещал сегодня обнародовать приказы о наступлении на Иловайск

Об этом в эфире Громадського заявил бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан. По его мнению, эти приказы были уничтожены, однако, по его словам, они есть у него.

Корбан заявил, что передаст 27 августа эти документы в прокуратуру.

«5 августа был отдан приказ выдвигаться на Иловайск. Более того, там, где ведется следствие, не могут найти этих приказов. Я их принес - это шифро-телеграммы, которых нет в военной прокуратуре. И они официально будут обнародованы на пресс-конференции, непосредственно для того, чтобы эти документы были переданы в военную прокуратуру для расследования фактов, в том числе, об уничтожении этих приказов. Генштаб уничтожил свои приказы, которые он давал и в деле их нет, а здесь они есть», - заявил экс-замглавы Днепропетровской ОГА.

«В свое время мы сохранили это все для истории, для того, чтобы когда-либо можно было действительно разобраться в этом всем. И там видно какие войска принимали участие в этой операции, в какие числа давались приказы, кому они давались, их содержание», - добавил Корбан.

Как сообщало Громадське ранее, бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей заявлял, что экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан принимал участие в разработке плана операции в Иловайске, которая состоялась в конце августа 2014 года.