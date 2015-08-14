Решение о проведении выборов в прифронтовых городах примут осенью - Зубко

Об этом заявил во время интервью "5 каналу" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Во-первых, все мы знаем, что местные выборы состоятся 25 октября. Графики известны всем. Мы понимаем, что мы должны провести выборы на всей территории Украины. Однако учитывая факт агрессии на Донбассе, есть серьезный вопрос безопасности граждан. Безопасности не только во время голосования, но и во время кампании. Чтобы не было запугивания, давления и т.д.", - утверждает чиновник.

По его словам, можно понять власти военно-гражданских администраций, которые не желают проведения выборов в ряде городов области.

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"Поэтому я понимаю и Георгия Туку и Павла Жебривского, которые не видят в условиях такой агрессии, возможностей для проведения выборов в прифронтовых городах. Это их вопрос - обеспечение безопасности граждан. Я думаю, решение об этом (выборы в прифронтовых городах - УНИАН) будет приниматься ближе к выборам. Еще год назад Луганский областной совет самоустранилось от принятия решений. Донецкий с сентября тоже не работал", - говорит Зубко.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о местных выборах 6 августа этого года. Руководитель Донецкой области Павел Жебровский 7 августа заявил, что Донецкая военно-гражданская администрация будет обращаться в Центральную избирательную комиссию о переносе выборов в области на 2017 год. В ЦИК такой вариант считают нецелесообразным.