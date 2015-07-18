В Кривом Роге наградили орденами погибших бойцов батальона "Кривбасс"

Награды погибшим бойцам вручали куратор батальона Николай Колесник; командир батальона Виктор Почерняев; народный депутат Украины Борис Филатов.

Всего с начала активных боевых действий на Востоке Украины погибли 49 бойцов батальона «Кривбасс». Фактически каждый пятый солдат из личного состава батальона «Кривбасс» не вернулся домой. 187 человек получили ранения разной степени тяжести, более 20 числятся временно пропавшими. В настоящее время в зоне проведения АТО находятся более 200 бойцов этого батальона.

На церемонии награждения присутствовали родные, близкие, друзья, сослуживцы погибших бойцов, а также неравнодушные горожане.

«Такие мероприятия, какое мы проводим сегодня, семьям погибших бойцов необходимы, - уверен заместитель комбата батальона «Кривбасс» Юрий Синьковский. – Они позволяют объединить людей и показать, родственникам погибших, что их мужья, сыновья, отцы никогда не будут забыты».

«Каждая такая церемония награждения лично для меня очень болезненная. Вручать матерям или детям погибших бойцов ордена и медали – невероятно сложно. У меня немало наград, но все они по сравнению с наградами, которые будут вручены сегодня – пыль,- сказал Борис Филатов. - Мой вклад ничего не стоит по сравнению с тем вкладом, который сделали погибшие ребята. Они – Герои».

Выступая перед присутствующими на церемонии награждения, Борис Филатов поблагодарил бойцов «Кривбасса» за мужество и особые заслуги перед страной.

Всего на церемонии наградами отметили более ста человек, в том числе 12 бойцов посмертно были награждены государственной наградой Орден «За мужество» 3 степени, более 100 человек получили награды Патриарха всея Руси-Украины Филарета «За жертвенность и любовь к Украине», около 50 человек получили медали 40-го батальона «Кривбасс» «Мужество. Честь. Закон».

На церемонии награждения были отмечены и заслуги Бориса Филатова. За помощь батальону «Кривбасс» народного депутата наградили медалью 40-го батальона «Кривбасс» «Мужество. Честь. Закон».

«Мы много раз помогали различным воинским подразделениям и создавали добровольческие батальоны, но «железный Кривбасс» прошедший Иловайск и Дебальцево, с честью выдержавший все испытания, в моем сердце занимает особое место. Я благодарю всех бойцов и низко кланяюсь семьям погибших солдат», - отметил нардеп.

Также нардеп отметил несовершенство наградной политики государства.

«Сегодняшняя церемония награждения – это запоздалое признание заслуг бойцов этого батальона. Чтобы добиться орденов для бойцов «Кривбасса» командиру батальона и его заместителю пришлось долго оббивать пороги различных инстанций. Это неправильно. Как неправильно и то, что человек сидевший месяцами в окопах на передовой, не имеет медали, в то время как многие военачальники украшены орденами, словно новогодние елки», - добавил Борис Филатов.