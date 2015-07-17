Партия "УКРОП" обвинила власть в применении "грязных избирательных технологий времен Януковича"

Об этом говорится в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в отношении подкупа и запугивания избирателей провластным кандидатом в 205-м округе в Чернигове.

Наиболее показательный случай имел место вчера вечером. Около 20.00 по улице Рокоссовского, 5 был заблокирован автомобиль Toyota Camry с киевскими номерами, где находились скупщики голосов от штаба провластного кандидата в депутаты, руководителя Государственного управления делами Сергея Березенк.

Вскоре на место происшествия прибыли «титушки», которых вызвал один из парней, находившихся в машине. Милиция не сразу согласилась составить протокол, а осмотр автомобиля провели только ближе к обеду следующего дня, хотя было подозрение, что в нем не только деньги, но и оружие.

Во время обыска, как сообщил народный депутат Виталий Куприй, который выехал на место происшествия, были действительно найдены деньги и оружие.

«205 округ. Обыск. В багажнике нашли в коробке сотни конвертов с 400 гривен в каждом. Также одна коробка пустая. В рюкзаке есть 3 обоймы к автомату Калашникова. Обойма с патронами к дробовика. Есть разрешительные документы на определенное оружие», – сообщил Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его информации, ремонт этого авто был оплачен по безналичному расчету СБУ города Киева. То есть, подкуп избирателей осуществлялся непосредственно из оперативного авто Службы Безопасности Украины. Об этом народный депутат сообщил также председателя СБУ Василия Грицака в телефонном разговоре и попросил его отреагировать на это событие.

Сейчас скупщики голосов находятся в райотделе милиции. По сообщению народного депутата Бориса Филатова, один из них – Рустам Абдулкеримович Салдереев, одноклассник руководителя ГУД Президента Украины Сергея Березенко и сын Абдулкерима Салдереева из банды Савлохова, взорванного в 1999 году.

Отдельно следует подчеркнуть, что интересы задержанных прибыл защищать Пошиванюк Тарас Петрович - адвокат, который официально представляет интересы Сергея Березенко в ОИК № 205.

Также, минувшей ночью многочисленные свидетели зафиксировали попытки вести переговоры с представителями правоохранительных органов об освобождении задержанных со стороны Дмитрия Касьянова, который считается главой избирательной кампании Сергея Березенко.

В УКРОПЕ отмечают, что неоднократно приводили доказательства нарушения законодательства и конституционного права граждан на выбор своих представителей во власти, но должной реакции со стороны правоохранителей и Центризбиркома не было.

«Украинское объединение патриотов» подчеркивает, что против произвола власти восстали избиратели, жители Чернигова, которые заблокировали автомобиль и требовали наказания виновных в совершении преступления, но милиция, СБУ и другие правоохранительные органы заняли привычную для себя позицию выжидания и бездействия.

«В ответ на законный протест избирателей команда провластного кандидата применила незаконные формирования «титушек», которых специально привезли из других регионов страны. Таким образом, нынешняя власть прибегла к применению тех методов борьбы с собственным народом, которые всем хорошо известны со времен Януковича и привели к Майдану и Революции Достоинства», – говорится в заявлении объединения.

В УКРОПЕ считают доказанными факты подкупа избирателей, шантажа и запугивания активистов и рядовых избирателей, а ответственность за фальсификации выборов в 205-м округе возлагают исключительно на Президента Украины.

«Украинское объединение патриотов» призывает Президента немедленно остановить нарушения Конституции и законов Украины и предательстве идеалов Революции Достоинства своими соратниками, обеспечить наказание виновных в совершенных преступлениях, а «Блок Петра Порошенко» – «Солидарность» – отозвать решение о выдвижении кандидатом в депутаты по избирательному округу №205 Сергея Березенко.

«Президенту нужно сказать: «титушки» не остановили Революцию Достоинства, благодаря которой Вы получили главный пост государства. Так же «титушки» не остановят стремление людей построить честную, прозрачную и ответственную державу. Люди, Петр Алексеевич, уже живут по-новому. Пора и Вам присоединяться и оставить в прошлом старые привычки – собственные и те, что перешли вам в наследство от Януковича», – сказано в заявлении.