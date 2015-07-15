Над визовой либерализацией с ЕС нависла угроза из-за событий в Мукачево - Климкин

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по европейской интеграции, сообщает "Европейская правда".

"Да, я могу это признать... Есть много политиков в соседних странах, которые пытаются раскручивать этот вопрос. В первую очередь в Венгрии, но в Словакии - также. Посмотрите СМИ в этих странах и вы увидите", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

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Из его слов следует, что эти действия являются сознательными и не обусловленными реальной угрозой.

"Там (в странах ЕС), конечно, немало умных людей, которые понимают реальность. Но в некоторых этих умных людей – другая повестка дня", - пояснил он.

По словам Климкина, велика угроза, что осенью будет также давление относительно фазы имплементации, когда определенные силы в ЕС будут искать недоработки в работе Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.