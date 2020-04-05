В Северодонецкой мэрии снова провели нелегитимную сессию горсовета - секретарь теризбиркома

По словам секретаря теризбиркома, все принятые на этой сессии решения будут незаконными.

3 апреля депутаты Северодонецкого городского совета, которых местные жители отправили в отставку по народной инициативе, собрались на «внеочередную 79-ю сессию».

Об этом в Фейсбук сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Инна Варава: «Довожу до вас, что это не сессия, а какое-то заседание отозванных депутатов, и все решения, которые будут приняты, будут незаконными. Эти депутаты умышленно издеваются над людьми своим бездействием».

По ее словам, «северодончане единогласно поддержали предложение об отзыве всех депутатов от Оппозиционного блока по народной инициативе».

«18 депутатов - вершат судьбу Северодонецка! Им законы не писаны! 172 вопроса...приняты за закрытой дверью Печально!», - добавила она.

Как пишет сайт «Правда», «20 депутатов, решение об отзыве которых вступило в силу, получили карточки для голосования и тайком рассмотрели 172 вопроса в своих корыстных целях».

Как ранее сообщали СМИ, 12 марта решением политсовета партии были отозваны 16 депутатов горсовета от «Оппозиционного блока». По решению ТВК, они больше не выполняют обязанности депутатов местного совета, а их место должны занять следующие по очередности избранные кандидаты.

Отмечается, что ТВК уже подала иски о неправомерных действиях не только самих экс-депутатов, но и всех причастных фигурантов дела – тех, кто готовил документы, кто выкладывал их на сайт городского совета и так далее.