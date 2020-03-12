Группа 1+1 media через суд обязала следователей вернуть изъятое во время обысков имущество

Пока имущество не возвращено собственнику, несмотря на вынесенное решение.

Шевченковским районным судом г. Киева было принято решение удовлетворить жалобу «1+1 Продакшн» относительно невозвращения имущества, временно изъятого во время обысков СБУ, прошедших в помещении редакции «Секретные материалы» 5 февраля 2020 года, арендатором которого является иностранное предприятие «1+1 Продакшн».

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Судом было установлено, что в постановлении об обыске не было ссылки на изъятую компьютерную технику, а сама техника, согласно протоколу обыска, не была осмотрена на предмет наличия на ней деталей относительно возможных планирования и совершения правонарушения.

Временно изъятая техника принадлежит предприятию «1+1 Продакшн», в отношении которого осуществлялось уголовное производство и которое является третьим лицом по этому делу, а поэтому, по мнению 1+1 media, может считаться изъятой на незаконных основаниях и усиливает факт неправомерности вмешательства государственных органов в деятельность иностранного предприятия.

"Мы приветствуем решение суда о возврате имущества, однако сам факт его безосновательного изъятия и дальнейшее бездействие следователей по его скорейшему возвращению "1+1 Продакшн" считаем прямыми действиями, направленными на воспрепятствование деятельности компании. Пока имущество не возвращено собственнику, несмотря на вынесенное решение, что дает нам основания рассматривать возможность повторного обращения в суд с жалобой на следователей относительно невыполнения ими решения суда", - заявляют в 1+1 media.