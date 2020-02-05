В украинском МИД отреагировали на визит немецких депутатов на оккупированный Донбасс
Министерство иностранных дел Украины осуждает визит трех немецких депутатов из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» на оккупированный Донбасс.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в связи с поездкой немецких политиков на временно оккупированные территории Украины.
"МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе", - заявила Зеленко.
В частности, в МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.
"Констатирует, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует об осознанном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности согласно украинскому законодательству", - подчеркнула Зеленко.
Также пресс-секретарь сообщила, что украинской стороне известно, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках «нормандского формата» по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а поэтому дистанцируются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности.
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По словам Зеленко, во внешнеполитическом ведомстве ожидают, что руководство партии «Альтернатива для Германии» также осудит незаконные действия ее членов и упредит подобные преступления в будущем.
Как сообщал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Рёпке, члены немецкой правопопулистской партии посетили оккупированный Луганск, где принимали участие в мероприятии боевиков «ЛНР».
Это был не первый визит представителей партии «Альтернатива для Германии» на оккупированную территорию Украины.
Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» главарей группировок «ДНР» и «ЛНР».