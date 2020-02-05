В украинском МИД отреагировали на визит немецких депутатов на оккупированный Донбасс

В ведомстве считают, что немецкие депутаты Гуннар Линдеманн, Рихард Гретцингер и Хеннинг Цоц продемонстрировали неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Министерство иностранных дел Украины осуждает визит трех немецких депутатов из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в связи с поездкой немецких политиков на временно оккупированные территории Украины.

"МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе", - заявила Зеленко.

В частности, в МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

"Констатирует, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует об осознанном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности согласно украинскому законодательству", - подчеркнула Зеленко.

Также пресс-секретарь сообщила, что украинской стороне известно, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках «нормандского формата» по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а поэтому дистанцируются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности.

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По словам Зеленко, во внешнеполитическом ведомстве ожидают, что руководство партии «Альтернатива для Германии» также осудит незаконные действия ее членов и упредит подобные преступления в будущем.

Как сообщал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Рёпке, члены немецкой правопопулистской партии посетили оккупированный Луганск, где принимали участие в мероприятии боевиков «ЛНР».

Это был не первый визит представителей партии «Альтернатива для Германии» на оккупированную территорию Украины.

Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» главарей группировок «ДНР» и «ЛНР».