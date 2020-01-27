В Кремле заявили, что Путина не пригласили на 75 годовщину освобождения концлагеря Аушвиц

Президент РФ не принимает участия в памятных мероприятиях.

Польша не пригласила президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Об этом 27 января сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Пресс-секретарь Путина рассказал, что на памятном мероприятии РФ будет представлять посол.

"Нет, Владимиру Путину не было приглашения", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Напомним, в польском Освенциме сегодня, 27 января, отмечают 75-ю годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Накануне в Польшу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, который, выступая на специальной ужина, призвал международное сообщество объединиться, чтобы не допустить в будущем проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их родственники.

Почтить память невинных жертв сейчас сюда прибудут официальные делегации из 50 стран и мировых организаций. Но прежде на церемонии ждут бывших узников концлагеря и уцелевших в Холокосте. До мемориала Аушвиц уже прибыло около 200 очевидцев того жестокого преступления.