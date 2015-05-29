Заместитель председателя СБУ Артюхов "крышует" контрабанду, которой занимаются люди Януковича - депутат

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила народный депутат фракции «Народный фронт», член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Чорновол.

«Во времена президентства Януковича контрабандой руководил Курченко, то сейчас эти схемы курирует партнер Курченко - Ставицкий через представителя в Украине – депутата Онищенко. Они сейчас активно работают в украинских портах Одессы, Николаева и Херсона», - сообщила Чорновол.

«Все эти «схемщики» не могли бы работать, если бы у них не было мощного «крыши». "Крышеванием" этого контрабандного бизнеса занимается заместитель главы СБУ Артюхов, который как раз и претендует на должность руководителя службы СБУ", - сказала Чорновол.

По ее подсчетам, если сравнить статистику поступления бензина в Украине из-за границы, а также производство бензина в стране, и сравнить с розничной торговлей, то получится, что розничная торговля намного выше по объему.

«Откуда он возникает? На самом деле ответ прост - это контрафактная и контрабандная составляющая. Емкость этого рынка где-то миллиард долларов», - сообщила Чорновол.

Кроме того, представитель «Народного фронта» заявила об еще одном направлении контрабанды Артюховим в зоне АТО – это товары, которые обеспечивают бизнес-партнеры Юры «Енакиевского»: братья Аврамовы и Анатолий Зуев «Зуй».

«Совместно с народным депутатом и менеджером Юрия Иванющенко Олегом Недавою они проводят ряд схем на неподконтрольной Украине территории», - сказала Татьяна Чорновол.

Представитель «Народного фронта» подчеркнула необходимость огласки информации о контрабанде деятельность людьми Януковича и заместителем председателя СБУ.

«Этой мафии необходимо, чтобы их структура стабилизировалась и никто им не мешал, чтобы не было никаких скандалов и никто не говорил, кто стоит за их преступлениями», - подчеркнула народный депутат.

«Недавняя атака на Министерство внутренних дел была именно из-за этих причин, потому что МВД останавливает контрабандные суда, а добровольческие батальоны МВД играют серьезную роль в зоне АТО, поскольку в основном они запрещают грузам проходить через территорию Украины в неподконтрольную зону», - подытожила представитель «Народного фронта».