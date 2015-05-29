Порошенко уверяет, что не будет критиковать Верховную Раду

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Все время, все 23 года без исключения, президенты Украины нещадно критиковали парламент. Возможно, они имели за что. Возможно, и я имею за что, но я этого не буду делать. Наоборот, я благодарен парламенту, я благодарен фракциям коалиции, и не за то, что они иногда говорят, потому что у меня сердце болит, когда я слышу отдельных парламентариев. Мне говорят, что это та цена демократии, которую мы должны выносить, которую мы, как демократическая страна, должны платить. Возможно, это и правда. Я не могу сказать, что искренне и радостно с этим согласен, но, возможно, это и правда. Но конституционное большинство парламентской коалиции поддержало 99% законодательных предложений, которые я как президент вносил. Я это всегда помню. Я думаю, что, когда наступает время испытаний, несмотря на огромные конфликты, которые сейчас существуют внутри коалиции, они демонстрируют способность объединяться», - сказал Порошенко.

Читайте такжеРФ хотела создать в 9 областях Украины заповедник "русского мира", но проект провалился - ПорошенкоПо словам президента, те ключевые конституционные договоренности, которые были достигнуты перед президентскими выборами год назад, должны быть сохранены. «Мы работаем в стране парламентско-президентского типа. Львиная часть полномочий власти лежит на парламенте. И я как президент должен с этим, безусловно, считаться», - сказал он.

Порошенко также поблагодарил парламент за решение о поддержке боеспособности Вооруженных сил Украины, а также отметил, что гордился украинским парламентом во время синхронной с Европарламентом ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также во время торжественного заседания 8 мая.

«Украинский парламент - тот, кого избрал украинский народ, и я ему доверяю. Он сейчас непопулярен, и народу есть за что его критиковать, но я буду демонстрировать иное отношение и иное поведение по отношению к парламенту», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко уверен, что местные выборы в Украине состоятся.