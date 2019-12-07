Помпео обсудит с Лавровым Украину после саммита в Париже – WP

Во вторник у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, потом – совместная пресс-конференция.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после проведения «нормандского саммита» в Париже.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам двух собеседников, во вторник у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, потом – совместная пресс-конференция.

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Ранее о поездке Лаврова в США писали российские СМИ.

На встрече Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

Впрочем, разговор будет омрачен процедурами импичмента, а также докладом Пентагона о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки» обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.