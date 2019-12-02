Помпео заявил, что Зеленский "настойчиво борется" с коррупцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Владимир Зеленский "настойчиво работает" в вопросе борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает Государственный департамент США, передает НВ.
"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский - ред.) настойчиво работает", - отметил Помпео.
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По словам Помпео, Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".
Глава Госдепа добавил, что Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.
"Мы радуемся в этой связи и продолжим поддерживать его усилия", - сказал Помпео.
Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине в борьбе с коррупцией.