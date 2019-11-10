Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Игорь Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

Задержанного в Польше одного из лидеров «УНА-УНСО», ветерана АТО (позывной «Тополь») Игоря Мазура передали на поруки украинскому консулу.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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«Суд по избранию меры пресечения Игоря Мазура не состоится. Сотрудник Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине», - сообщила она.

Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержан один из лидеров «УНА-УНСО», ветерана войны на Донбассе Игорь Мазур (позывной «Тополь»).

В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

Запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что задержание Мазура является исключительно техническим исполнением международных соглашений и обязательств.

Сегодня, 10 ноября, Денисова сообщила, что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Мазура. Судебное заседание должно было состояться сегодня, 10 ноября, в 16:00.