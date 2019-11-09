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Американский экс-дипломат: Украина мало сделала для людей после 1991 года

18:47, 09 ноября 2019
Политика
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Дэниел Фрид \ REUTERS

Украина вместе с Арменией и Грузией принадлежит к странам бывшего СССР, где демократическая трансформация и свободный рынок имеют наибольшие шансы на успех.

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Об этом в интервью Голосу Америки заявил бывший многолетний американских дипломат Дэниел Фрид, который, среди прочего, был координатором Государственного департамента по вопросам санкционной политики.

В то же время Фрид заявил, что страны Центральной Азии "более склонны к авторитаризму" и имеют "значительно меншний демократический импульс". Беларусь экс-дипломат назвал страной, которая "остается довольно авторитарной", но также заявил о "больших надеждах" в отношении этой страны.

Фрид подчеркнул, что США не несут ответственность как за успех отдельных стран, так и за их неудачи.

"Эти страны добиваются успеха, либо терпят неудачу благодаря собственным успехам или проблемам. Я считаю, что Украина сделала достаточно мало для целого поколения после 1991-го года, и это связано с внутренними факторами. Они пытаются изменить это сейчас, и мы, конечно, должны им помочь", - сказал Фрид.

По его словам, вопрос членства в НАТО является для Украины "первоочередной вещью". "Да, эти двери должны быть открыты, но Украина должна проводить внутренние реформы для улучшения своего будущего", - сказал Фрид.

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Теги: #США#Украина#НАТО