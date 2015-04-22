Бюджетная децентрализация позволила наполнить местные бюджеты - депутат
Вследствие децентрализации, которая является концепцией бюджетной политики правительства Арсения Яценюка, местные бюджеты получили дополнительные средства.
Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт», член Комитета по вопросам бюджета Павел Унгурян, выступая с парламентской трибуны.
«Сегодня подавляющее большинство крупных, средних и малых населенных пунктов в свою доходную часть получили дополнительные серьезные ресурсы», - сказал он.
«Например, город Южный Одесской области дополнительно получило 55 млн грн, Одесса получила 1,1 млрд грн в городской бюджет», - сказал представитель «Народного фронта».
Он подчеркнул, что это очень серьезная поддержка для местной общины.
Павел Унгурян также отметил, что 80% экологического налога и дополнительный 5-ти процентный акциз остаются в местных бюджетах.
«Есть вопросы администрирования определенных налогов, а также быстрого и поэтапного выделения образовательной и медицинской субвенций для местного казначейства», - сказал он.
«Необходимо прийти к согласию относительно перераспределения внутри района средств между населенными пунктами, которые собираются за счет дополнительного акциза, чтобы те населенные пункты, которые находятся на трассах и автодорогах и имеют на своей территории автозаправочные станции, магазины, гостиницы - могли делиться с населенными пунктами, которые не имеют этой доходной части», - сказал народный депутат.
Он также призвал народных депутатов в пятницу, во время часа вопросов к Правительству, вместе с Кабинетом Министров проанализировать все положительные стороны доходной части бюджета.
«Там, где нужно скорректировать, помочь - мы это быстро сделаем», - резюмировал представитель «Народного фронта».