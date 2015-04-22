Бюджетная децентрализация позволила наполнить местные бюджеты - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт», член Комитета по вопросам бюджета Павел Унгурян, выступая с парламентской трибуны.

«Сегодня подавляющее большинство крупных, средних и малых населенных пунктов в свою доходную часть получили дополнительные серьезные ресурсы», - сказал он.

«Например, город Южный Одесской области дополнительно получило 55 млн грн, Одесса получила 1,1 млрд грн в городской бюджет», - сказал представитель «Народного фронта».

Он подчеркнул, что это очень серьезная поддержка для местной общины.

Павел Унгурян также отметил, что 80% экологического налога и дополнительный 5-ти процентный акциз остаются в местных бюджетах.

«Есть вопросы администрирования определенных налогов, а также быстрого и поэтапного выделения образовательной и медицинской субвенций для местного казначейства», - сказал он.

«Необходимо прийти к согласию относительно перераспределения внутри района средств между населенными пунктами, которые собираются за счет дополнительного акциза, чтобы те населенные пункты, которые находятся на трассах и автодорогах и имеют на своей территории автозаправочные станции, магазины, гостиницы - могли делиться с населенными пунктами, которые не имеют этой доходной части», - сказал народный депутат.

Он также призвал народных депутатов в пятницу, во время часа вопросов к Правительству, вместе с Кабинетом Министров проанализировать все положительные стороны доходной части бюджета.

«Там, где нужно скорректировать, помочь - мы это быстро сделаем», - резюмировал представитель «Народного фронта».