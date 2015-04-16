Захватом здания Донецкой обладминистрации руководил Аксенов - Тарута

Об этом в интервью российской «Новой газете» сказал экс-глава Донецкой области Сергей Тарута.

«Это была спецоперация. Но тогда мы еще считали, что тут не так много представителей России. Даже не России, а Крыма. Тех людей, которые занимались подрывом ситуации и захватом Крыма. Было понятно, что они согласовывают свои действия с Москвой и Кремлем. Этим (захватом ОГА – УНИАН) руководил Аксенов (глава оккупационных властей Крыма - УНИАН). На начало апреля сюда уже шло оружие. Но тогда мы думали, что быстрыми действиями по привлечению к ответственности основных зачинщиков мы сможем противостоять захвату власти. Тогда была дана команда силовикам — прокуратуре, милиции и СБУ — найти этих координаторов», - сказал он.

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По словам Таруты, одни и те же лица перемещались по сигналу по всей области, появляясь то там, то здесь, собирали митинги и организовывали раскачку.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2014 года Донецкая областная администрация была захвачена пророссийски настроенными сепаратистами. Они полностью заняли здание, включая кабинет председателя ДонОГА.