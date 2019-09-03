Рада направила на оценку КСУ проект изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР

За это решение проголосовали 298 депутатов.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии и направила на заключение Конституционного суда Украины президентский проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной Рады Украины) (№1016).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 298 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в статье 85 Конституции устанавливается, что к полномочиям Верховной Рады относится, в том числе, назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных ВР за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах; заслушивание их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах.

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В статье 101 Конституции устанавливается, что парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах ВР может назначать уполномоченных Верховной Рады, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Предусматривается, что этот закон после его принятия вступит в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является без преувеличения самой актуальной из социальных проблем в Украине".

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"Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине. Очевидно, что одно должностное лицо - уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может эффективно исполнять возложенные полномочия", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил, представляя законопроект, представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, уполномоченный по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека.

"Вместе с тем, практика современной жизни показывает, что в отдельных сферах нужны другие специализированные уполномоченные Верховной Рады, которые бы осуществляли так же парламентский контроль за соблюдением законодательства в отдельных сферах общественных отношений", - пояснил он.

Вениславский в качестве примера назвал необходимость существования уполномоченных по правам ребенка, по правам военнослужащих, по защите персональных данных.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.