«Право на владу» возвращается в эфир в день первого заседания  Верховной Рады IX

Сегодня, 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва на телеканале «1+1» стартует очередной сезон «Право на владу». После короткого отпуска популярное общественно-политическое ток-шоу вернется с самыми резонансными и важными вопросами, которые будут стоять на повестке дня всей страны.

Темой первого выпуска «Право на владу» станет старт новой политической эры в Украине. Несменная ведущая шоу Наталья Мосейчук вместе с журналистами, политиками и экспертами обсудят, оправдает ли надежды украинцев Верховная Рада 9-го созыва и как воспользуются властью новые политики.

В студию приглашены: первый Президент Украины Леонид Кравчук, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, журналист Дмитрий Гордон, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, редактор интернет-ресурса Newsroom Татьяна Николаенко, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, народный депутат от ВО «Батьківщина» Сергей Власенко, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Скичко и другие.

Смотрите новый выпуск шоу «Право на владу» уже сегодня в 22.30.

Свои вопросы телезрители могут ставить на Facebook-странице программы или на сайте проекта