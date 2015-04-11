Парасюк прошлом году заработал 29 тысяч, а его родители - почти миллион
Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в 2014 году заработал 29 142 гривен 68 копеек. Все эти деньги - его зарплата.
Об этом говорится в декларации политика, обнародованной на сайте парламента.
Среди членов семьи Парасюк указал отца и мать. В прошлом году они заработали 942 895 гривен 2 копейки. 20 110 гривен 38 копеек составляла их зарплата; 10 479 гривен 64 копейки - пособие по безработице; 912 305 гривен - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
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Семья депутата владеет земельным участком в размере 0,60 га и жилым домом площадью 100 квадратных метров.
Собственной машины у Парасюка нет. Однако его семья ездит на Mercedes "Vito" 2008 года выпуска.
Декларация депутата за 2013 год на сайте Верховной Рады не обнародована.