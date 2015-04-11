Парасюк прошлом году заработал 29 тысяч, а его родители - почти миллион

Об этом говорится в декларации политика, обнародованной на сайте парламента.

Среди членов семьи Парасюк указал отца и мать. В прошлом году они заработали 942 895 гривен 2 копейки. 20 110 гривен 38 копеек составляла их зарплата; 10 479 гривен 64 копейки - пособие по безработице; 912 305 гривен - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

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Семья депутата владеет земельным участком в размере 0,60 га и жилым домом площадью 100 квадратных метров.

Собственной машины у Парасюка нет. Однако его семья ездит на Mercedes "Vito" 2008 года выпуска.

Декларация депутата за 2013 год на сайте Верховной Рады не обнародована.