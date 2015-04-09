В СНБО задумались над созданием системы аэрокосмической разведки

16:48, 09 апреля 2015
Политика
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Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждает, что власть серьезно подходит к построению эффективной системы аэрокосмической разведки.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации стратегии национальной безопасности Украины сроком до 2020 года.

"Аэрокосмическая разведка, это серьезное направление, над которым мы работаем", - сказал Турчинов.

В частности, Турчинов отметил, что речь идет об эффективной действующей системе, которая дает возможность практически в он-лайн режиме смотреть на те фрагменты территории, которые интересуют и наших военных, и наших разведчиков.

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По его убеждению, такая система станет полезной и для народного хозяйства в мирное время.

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