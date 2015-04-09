В СНБО задумались над созданием системы аэрокосмической разведки
16:48, 09 апреля 2015Политика
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Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждает, что власть серьезно подходит к построению эффективной системы аэрокосмической разведки.
В СНБО считают, что система станет полезной и для народного хозяйства / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации стратегии национальной безопасности Украины сроком до 2020 года.
"Аэрокосмическая разведка, это серьезное направление, над которым мы работаем", - сказал Турчинов.
В частности, Турчинов отметил, что речь идет об эффективной действующей системе, которая дает возможность практически в он-лайн режиме смотреть на те фрагменты территории, которые интересуют и наших военных, и наших разведчиков.
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По его убеждению, такая система станет полезной и для народного хозяйства в мирное время.
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