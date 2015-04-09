В СНБО задумались над созданием системы аэрокосмической разведки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации стратегии национальной безопасности Украины сроком до 2020 года.

"Аэрокосмическая разведка, это серьезное направление, над которым мы работаем", - сказал Турчинов.

В частности, Турчинов отметил, что речь идет об эффективной действующей системе, которая дает возможность практически в он-лайн режиме смотреть на те фрагменты территории, которые интересуют и наших военных, и наших разведчиков.

Читайте такжеУкраине на нацбезопасность необходимо более 80 миллиардов гривень - Турчинов

По его убеждению, такая система станет полезной и для народного хозяйства в мирное время.