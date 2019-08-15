Суд заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко

Ранее суд соглашался только на задержание и доставку в суд Захарченко.

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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По его словам, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о содержании под стражей Захарченко.

Также Горбатюк сообщил, что аналогичные ходатайства каждые полгода прокуроры постоянно заявляли суду, однако суд соглашался только на задержание и доставку в суд.

На этот раз, отметил Горбатюк, суд учел доводы прокуроров и избрал Захарченко меру пресечения, которую просили прокуроры.

Напомним, в отношении Захарченко продолжается заочное досудебное следствие по делу Майдана, а сам он скрывается в России.