Неделя в цифрах

0 крымскотатарских медиа осталось в Крыму – на полуострове прекратили вещание телеканал ATR, а также входящие в одноименный холдинг детский канал Lale, радиостанции «Лидер» и Meydan, интернет-издание «15 минут». Президент Украины поручил возобновить вещание ATR на материковой части Украины.

1 миллион гривен выплачен украинским военнослужащим за уничтоженную, захваченную военную технику врага и успешное выполнение боевых задач, сообщают в Генштабе. Всего на рассмотрение штаба АТО поступили документы на премирование за уничтожение 261 единицы вражеской техники, 78 выполненных боевых заданий и более 2 тысяч подтвержденных фактов непосредственного участия в боевых действиях.

2 больших «волны» массовой гибели российских солдат на востоке Украины – летом 2014 года и в январе-феврале 2015 года - были зафиксированы российскими оппозиционерами, сообщил российский оппозиционный политик Илья Яшин, ссылаясь на материалы неопубликованного доклада о войне Бориса Немцова. Согласно данным доклада, родственникам погибших в Украине российских солдат, в случае подписания документа о неразглашении, обещали по 3 миллиона рублей.

5 гектаров леса в пределах Сухолучского сельского совета, принадлежавших ООО «Дом Лесника» и входивших в земли, на которых расположены резиденции экс-президента Виктора Януковича «Акация» и «Остров», были возвращены в собственность государства. Соответствующее решение вынес Вышгородский районный суд.

10 миллионов гривен получила Государственная пограничная служба Украины на инженерное обустройство в Харьковской области границы с Россией, сообщают в ведомстве. Это – первый транш из 865 млн гривен, запланированных Кабмином для строительства линии безопасности на украинско-российской границе.

42 ребенка погибли и 109 были ранены в Украине за год, подорвавшись на минах, заявили в ЮНИСЕФ. Но это неполные данные, так как ЮНИСЕФ, как многие другие гуманитарные организации, не имеют доступа в некоторые районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных сейчас Украине.

43% снижения товарооборота между Украиной и Россией в 2014 году зафиксировали в Министерстве экономического развития и торговли Украины. По данным ведомства, это объясняется жесткой внешней политикой Москвы и общим падением российской экономики.

48,6% украинцев поддерживают мнение, что граждан Украины, которые поддержали российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма, сепаратистские движения на востоке и юге, надо лишать украинского гражданства. По результатам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, не поддерживают это мнение 33,0% опрошенных.

56 человек, среди которых был, как минимум, один украинец, погибли во время крушения траулера «Дальний Восток» в Охотском море. Судно, приписанное к сахалинскому порту Невельск, затонуло в 300 км к югу от Магадана. На борту находились 132 человека.

247,18 долларов за 1 000 кубометров составит цена российского газа для Украины во втором квартале 2015 года, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, «Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати». В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак угрожает Украине судом за отказ оплачивать поставки российского газа на Донбасс. Ранее он заявлял, что на оккупированный Донбасс «Газпром»» поставил около 400 млн кубометров газа.

3 000 украинских субъектов предпринимательской деятельности (с конца сентября 2014 года по сегодняшний день) поставили на территорию аннексированного Россией Крыма товаров общей стоимостью 526 339 000 долларов США, сообщают в Государственнойфискальной службе. В том числе, в 2014 году – на сумму в 430 511 000долларов, за январь-февраль 2015 года – на сумму в 95 828 000 долларов.

21 126 украинцев могут быть призваны на срочную воинскую службу в апреле-мае 2015 года, сообщают в Министерстве обороны. Планируется, что в Вооруженных силах Украины будут служить 12 296 призывников, в Нацгвардии - 7 630, в Государственной специальной службе транспорта - 1 200 человек.

34 000 единиц взрывоопасных предметов было обезврежено украинскими пиротехниками на территории Донецкой и Луганской областей на участках, освобожденных от террористов, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Разминирование было выполнено на 1750 га территорий. По данным Администрации президента только с начала года украинские саперы в зоне АТО обнаружили и обезвредили 2 270 взрывных устройств, представляющих угрозу мирным жителям Донбасса.

155 300 гривен пожертвовали украинцы для съемок документального фильма о Мустафе Джемилеве, сообщили в пресс-службе волонтерского проекта КрымSOS. Проект поддержали 248 благотворителей.

300 000 человек зарегистрировались для прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления в украинские ВУЗы, сообщают в Департаментеинформации и коммуникаций с общественностьюСекретариата КМУ. Среди подавших заявку на ВНО, более 19 000 человек – проживающие в Донецкой и Луганской областях.

1 800 000 безработных зафиксировано в Украине на конец 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины. Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам 2014 года составил 9,7%. Оценка по итогам года не учитывает информации по АР Крым.

8 400 000 долларов грантовых средств намерена выделить Украине Япония. Гранты будут направлены на закупку оборудования для медицинских и исследовательских учреждений, а также на восстановление инфраструктуры на востоке Украины.

1 000 000 000 долларов готов инвестировать в Украину американский миллиардер и финансист Джордж Сорос, при условии, что западные страны также начнут инвестировать в Украину.

Маргарита Андреева