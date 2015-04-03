За время АТО саперы обезвредили 34 тысячи взрывоопасных предметов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации координатором проектов ОБСЕ в Украине методических материалов по международным стандартам разработки и реализации национальной программы гуманитарного разминирования.

“Только с 6 июля прошлого года мы приступили к выполнению этих задач. У нас было выполнено разминирование 1750 га территорий, 34 тыс. единиц взрывоопасных предметов было обезврежено нашими пиротехниками на территории Донецкой и Луганской областей на участке, освобожденном от террористов”, - сказал Марченко.

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Он сообщил, что более тысячи объектов социальной инфраструктуры были разминированы. Работники ГСЧС обнаружили и обезвредили 574 специально установленных особо опасных взрывных устройств, среди которых - подрывные средства с дистанционным управлением, боеприпасы на растяжках, фугасы большой мощности, а также подрывные средства, которые были замаскированы под предметы быта и детские игрушки.