За время АТО саперы обезвредили 34 тысячи взрывоопасных предметов
Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Григорий Марченко заявляет, что саперы разминировали 34 тысячи единиц взрывоопасных предметов на освобожденных от боевиков территорий с начала АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации координатором проектов ОБСЕ в Украине методических материалов по международным стандартам разработки и реализации национальной программы гуманитарного разминирования.
“Только с 6 июля прошлого года мы приступили к выполнению этих задач. У нас было выполнено разминирование 1750 га территорий, 34 тыс. единиц взрывоопасных предметов было обезврежено нашими пиротехниками на территории Донецкой и Луганской областей на участке, освобожденном от террористов”, - сказал Марченко.
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Он сообщил, что более тысячи объектов социальной инфраструктуры были разминированы. Работники ГСЧС обнаружили и обезвредили 574 специально установленных особо опасных взрывных устройств, среди которых - подрывные средства с дистанционным управлением, боеприпасы на растяжках, фугасы большой мощности, а также подрывные средства, которые были замаскированы под предметы быта и детские игрушки.