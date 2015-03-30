Семьям солдат РФ, погибших на Донбассе, выплатили по 3 миллиона рублей за молчание – российский оппозиционер

Об этом пишет в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин, который работает над собранными Немцовым материалами относительно войны России против Украины.

По словам Яшина, независимому расследованию массовой гибели российских солдат в Украине препятствовали не только власти РФ, но и семьи погибших солдат.

"К удивлению многих, противодействовали независимому расследованию не только официальные власти, но и семьи погибших солдат. По информации источников Немцова, это объясняется тем, что родственники получили в качестве компенсации значительные средства — по 3 миллиона рублей. Одновременно они давали подписки о неразглашении под угрозой уголовного преследования", - пишет российский оппозиционер.

По информации Яшина, соответствующие выплаты родственникам погибших российских солдат перестали осуществлять после того, как перед отправкой на Донбасс солдаты РФ не "уходили в отпуск", как раньше, а "увольнялись со службы".

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"Родственники начали выражать недовольство и искать юристов, которые смогли бы защитить их права (благодаря этому информация и дошла до Немцова). При этом выступать публично они боялись, так как перед отправкой солдат на территорию Украины со всех них собрали подписки о неразглашении", - пишет Яшин.

Вместе с тем, по данным российского оппозиционера, громкое уголовное дело против Светланы Давыдовой по статье "измена родине" преследовала цель запугать тех родственников, которые думали о контактах с журналистами.

"По крайней мере, семьям погибших солдат нередко приводили это дело в пример и угрожали уголовным преследованием в случае разглашения сведений об обстоятельствах гибели их родственника", - уточнил он.