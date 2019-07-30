"Отношение к Кличко в городе неоднозначное": эксперт оценил шансы команды Зеленского "подвинуть" нынешнего мэра Киева

Политолог Виталий Кулик прокомментировал разграничение должностей городского головы и председателя КГГА.

Намерение команды президента Владимира Зеленского "подвинуть" главу КГГА Виталия Кличко представляется вполне реальным, считает политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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"Сейчас обсуждается идея разграничения должностей городского головы и председателя КГГА. А у Кличко явно произошло переформатирование его политической поддержки в парламенте - уже нет депутатов, его лоббистской группой. Кроме того, в горсовете у него уже начинаются проблемы с большинством - он его теряет. Поэтому и отношение к Кличко в городе неоднозначно. Накапливается негатив, особенно из-за незаконной застройки, неудовлетворительной работы коммунальных служб и управляющих компаний, тарифов", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

В этой связи эксперт предположил, что для Виталия Кличко складывается неоднозначная ситуация.

"И у партии Зеленского есть шансы провести во время досрочных выборов своего мэра Киева", - добавил Кулик.