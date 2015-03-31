Отчет Совета Европы по расследованию расстрелов на Майдане. Основные тезисы

Украинская власть неэффективно расследует преступления против майдановцев

После 22 февраля 2014 года “расследование сталкивалось со значительными препятствиями, которые однако не могут оправдать все те недостатки, которые не были их неизбежным следствием”, заявил председатель Международной совещательной группы Николас Братца на брифинге в Киеве.

В частности, по мнению экспертов группы, ресурсы Генпрокуратуры Украины в расследовании преступлений были крайне недостаточными, часто менялись генеральные прокуроры, а работа следователей была распределена неэффективно.

В отчете указано, что Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины не желали сотрудничать с прокуратурой в расследовании преступлений против активистов Майдана. Как показательный пример этого, Международная группа отмечает расследование участии бойцов спецподразделения МВД «Беркут» в преступлениях против майдановцев. В частности, как заметил Братца, речь идет о давлении со стороны МВД на органы прокуратуры, а также о содействии Печерского райсуда Киева побегу одного из основных на сегодня фигурантов, «беркутовца» Дмитрия Садовника.

Читайте такжеУ Авакова возмущены отчетом СЕ с расстрела Майдана: мы не мешали расследованиюРеакция МВД. Заявление председателя Международной консультативной группы при Совете Европы Николаса Братца о том, что якобы имеют место системные препятствия в расследовании преступлений против активистов Майдана, является необоснованным.

Об этом говорится в обнародованном заявлении МВД Украины относительно оценок участия подразделений МВД в расследовании преступлений на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в министерстве отвергают и обвинения в недостаточном уровне сотрудничества МВД и Генеральной прокуратуры, отмечая, что выводы наблюдателей Совета Европы базируются на устаревшей информации.

"Беркут" виноват

Согласно отчету, ответственность за большинство убийств, совершенных 20 февраля 2014 года, может быть возложена на сотрудников "Беркута".

"Анализ сотен часов видеозаписей и материалов из интернета позволил установить 21-24 сотрудников "Беркута", которые стреляли в участников акций протеста, поднимались по улице Институтской", - сказано в отчете.

В частности, установлено, что большинство демонстрантов, погибших 20 февраля, получили ранения из автоматов Калашникова калибра 7,62*39, который был в наличии у бойцов "Беркута" из "группы Садовника".

Читайте такжеСудьи Печерского суда объявили самоотвод в деле о расстреле на Майдане"Установлено, что группа Садовника получила примерно 20 автоматов АКС-47 калибра, эти автоматы не была возвращены в места хранения, они исчезли", - говорится в документе. Также в отчете отмечается, что более 30 человек были застрелены из-за бетонной баррикады возле выхода со станции метро "Крещатик" на улице Институтской, что соотносится с многочисленными записями в сети интернет, на которых видно, как сотрудники "Беркута" в униформе с желтыми повязками стреляют из этого места.

Участие в расстрелах "третьей стороны"

Хотя вина сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" в расстрелах 20 февраля является практически доказанной, у Генеральной прокуратуры Украины нет доказательств участия спецподразделения МВД "Беркут" в расстреле активистов Майдана 22 января, 18 февраля и в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева, говорится в отчете.

Так, минимум трое активистов Майдана 20 февраля 2014 года были убиты выстрелами из окон гостиницы "Украина" в центре Киева или из помещения консерватории, а по неподтвержденным данным, еще 10 человек застрелили с крыш других домов.

Читайте такжеПриказ расстреливать активистов Майдана отдавал лично экс-президент Янукович - СНБОВ то же время, говорится в отчете, ни одна из изъятых в качестве доказательства пуль не может стопроцентно идентифицироваться как пуля из снайперского оружия, поскольку автоматные пули имеют тот же калибр, что и пули от снайперской винтовки Драгунова.

Таким образом, вопрос участия в преступлениях против майдановцев так называемой «третьей силы» остается открытым.

"Мы так и указали в отчете, что этот вопрос остается открытым, и мы сами не можем его решить”, - сказал глава Межведомственной группы Николас Братца.