РФ собирается выполнить решение Трибунала ООН насчет пленных моряков – российский адвокат

Адвокат Николай Полозов назвал факты, которые указывают на заинтересованность России выполнить требование.

Российская Федерация намерена выполнить решение международного трибунала в отношении военнопленных моряков.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил адвокат Николай Полозов.

"Я внимательно читал вот эту российскую ноту, на которую был потом целый политический скандал здесь. Эта нота указывает на то, что Российская Федерация намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: не хотите - и не надо. Но через два дня после этого заместитель Лаврова, Карасин, заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков. То есть эта повторное заявление свидетельствует о том, что все-таки какой-то интерес там. Связано ли это со встречей Путина с представителями G-20 в Осаке? Мы знаем из заявления Путина, что Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет", - сообщил он.