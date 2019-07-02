На Майдане продолжаются дискуссии по вопросу, кто виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты (фото)

ЦИК дают два дня на отмену решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

У Стелы Независимости на Майдане в Киеве продолжаются политические дискуссии по вопросу, кто виноват в том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты бывшего "регионала" Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек участвуют в дискуссиях с народными депутатами, которые также пришли на акцию.

В частности, на акцию пришли лидер «Объединения «Самопомич» Андрей Садовый и заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

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Часть протестующих считает, что в ситуации виноват экс-президент Петр Порошенко, поскольку именно он влиял на назначение действующего состава ЦИК. Другие говорят, что Порошенко следует забыть, поскольку сейчас уже есть новая власть, и новый президент ответственен за ситуацию с регистрацией кандидатов.

Сейчас количество участников акции уменьшилось примерно вдвое, относительно продолжительности определенности нет, поскольку на акции нет явных лидеров.

Во время мероприятия звучало, что эта акция является предупредительной для ЦИК, которой дают два дня на отмену решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

Если этого не произойдет, то митингующие обещают провести акцию возле Центризбиркома.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблогера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.

Сначала в акции протеста под Стелой Независимости на Майдане, которая началась около 20.00, принимали участие несколько сот человек.