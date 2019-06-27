Почти 70% украинцев считают, что Конституцию необходимо менять - опрос

Почти 70% украинцев считают, что Конституцию необходимо менять. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Для сравнения приводятся результаты аналогичного опроса Деминициатив и КМИС, проведенного с 15 по 25 декабря 2015 года.

Так, 67% опрошенных считают, что Конституцию необходимо менять, в том числе 35% считают это актуальным вопросам (в 2015 году - 28%), который необходимо решать немедленно, а 32% (39% в 2015 году) уверены, что такие изменения нужно вводить только после стабилизации ситуации в стране. Лишь 12% не видят необходимости в изменении Конституции, а 20% не сформировали определенного мнения.

Согласно данным исследования, среди опрошенных, как и в 2015 году, преобладает мнение, что разрабатывать изменения в Конституцию должен независимый орган, в состав которого войдут представители различных ветвей власти и независимые эксперты (эту позицию поддержали 37% опрошенных, в 2015 - 46%).

В то же время, в 2015 году разработку изменений в Конституцию только 4,5% готовы были доверить специальному органу при президенте, в 2019 г. - 18%. Готовы были возложить эту задачу на специальную комиссию Верховной Рады в 2015 году - 9%, в 2019 году. - 17%.

Однако, по результатам соцопроса, сократилось количество тех, кто готов был поручить эту задачу ученым и экспертным организациям гражданского общества - с 21% до 13%.

В случае принятия новой Конституции лучшим способом ее утверждения граждане считают Всеукраинский референдум (41%), еще 24% готовы доверить это дело специально избранному для этого органу, а 19% - Верховной Раде.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что в Украине остается достаточно низкая осведомленность граждан с содержанием Конституции.

Так, почти половина населения (47%) вообще не читала ее текст, а около трети (32%) читали только отдельные ее подразделы (в 2015 - 50% Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные подразделы). Со всеми разделами Конституции знакомы лишь 11% населения (в 2015 году - 12%).

Почти половина опрошенных (46%) знают, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, а 34% считают, что таким субъектом является президент, 8% затруднились ответить на этот вопрос.

По сравнению с 2015 годом на 5% увеличилось тех, кто считает, что, согласно Конституции, единым источником власти в Украине является президент и, соответственно, на 4% меньше тех, кто видит такого субъекта в народе.

Как и в 2015 году, подавляющее большинство опрошенных (58%) рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод человека, и в то же время лишь 17% опрошенных считают, что она должна устанавливать обязанности для гражданина.

*** Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ) среди 2 тыс. 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.