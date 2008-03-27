Тимошенко создала комиссию по расследованию причин аварии вертолета Ми-8

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала распоряжение Кабинета министров Украины №524-р от 27 марта о создании правительственной комиссии по расследованию причин аварии вертолета Ми-8 в Одесской области над Черным морем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Комиссия создана с целью расследования причин аварии вертолета Ми-8, которая произошла сегодня, и для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Председателем комиссии назначен министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, его заместителем - председатель Администрации Госпогранслужбы Николай ЛИТВИН.

Распоряжением также предусматривается, что до 17 апреля комиссия должна подать Кабмину отчет о результатах расследования причин аварии и о принятых мерах.

В состав комиссии также вошли заместитель министра транспорта и связи Александр ДАВЫДОВ, заместитель министра труда и социальной политики Виктор ИВАНКЕВИЧ, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, первый заместитель министра здравоохранения Николай ПРОДАНЧУК, первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК, заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО, председатель Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, заместитель председателя СБУ Олег СКЛЯР.