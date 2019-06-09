Первый помощник Зеленского рассказал, как помогает президенту

Государственный чиновник признался, какие у него обязательства.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, который ранее был сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95", признался, какие у него обязательства.

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Сейчас он отвечает не только за организацию ежедневной работы главы государства, но и за самого президента Владимира Зеленского, говорится в "Светской жизни".

"Моя задача, помимо основной работы, в том, чтобы Владимир в политике оставался человеком. Это основная задача, чтобы в политике появились порядочные люди. Корона у него уже и так никогда не вырастет, потому что он был достаточно популярным человеком", - прокомментировал Шефир.

На вопрос, может ли власть изменить людей, Сергей ответил, что нет.

"Нормальных людей власть не портит. Когда мне сказали, что деньги вас с Владимиром рассорят, на самом деле такого не произошло", - признался государственный чиновник.

Справка УНИАН. Сергей Шефир родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95".

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины.