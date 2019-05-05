Геращенко объяснил, почему на встречу с Зеленским пришли не все лидеры фракций

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко отметил, что на встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским пришли не все лидеры фракций, поскольку она была созвана внезапно.

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко утверждает, что на встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте пришли не все лидеры фракций, поскольку это было внезапное мероприятие.

Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос об отсутствии на встрече председателей фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

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Геращенко отметил, что идея провести эту встречу возникла внезапно 3 мая, во время встречи спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Зеленским.

"В этом причина. Это никакой не демарш. Просто это была внезапная инициатива Андрея Парубия, и, соответственно, не все были в Киеве", - пояснил депутат.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Верховной Раде Зеленский провел встречу с представителями парламентских фракций, на которой, в частности, обсуждался вопрос инаугурации.

Во встрече приняли участие, в частности, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сопредседатель группы "Видродження" Виктор Бондарь, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, член фракции "Народный фронт" Геращенко, от фракции "Блок Петра Порошенко" присутствовала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Как сообщил Бондарь, на мероприятии присутствовали представители практически всех фракций, кроме фракции Радикальной партии.