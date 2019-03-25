Руководителей "Укрспецэкспорта" времен Януковича подозревают в краже миллионов долларов

В период 2010-2012 годов один из подозреваемых, бывший руководитель "Укрспецэкспорта", был назначен на должность руководителя "Укроборонпрома", а в дальнейшем стал министром обороны.

Уведомлены о подозрении бывшие руководители государственной компании "Укрспецэкспорт", которые в течение 2010-2012 годов путем злоупотребления служебным положением завладели денежными средствами на сумму 23 млн 870 тыс. 458 долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Уведомлены о подозрении бывшие руководители ГК "Укрспецэкспорт", которые в течение 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением путем заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК "Укрспецэкспорт" по внешнеэкономическим контрактам завладели денежными средствами на сумму 23 870 458 долл. США, что по официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляет 190 062 578 грн, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в заметке.

По словам Сарган, учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск. При этом, по постановлениям других органов досудебного расследования, подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.

В то же время, добавила она, в период реализации преступного плана по завладению денежными средствами один из подозреваемых, бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт", был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем - на должность министра обороны.

Сарган напомнила, что Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в Генпрокуратуру на допрос на 8 января вызвано бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина. Его вызвали для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве от 31 января 2013 года.

Саламатин был генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" (2010-2012 гг.), министром обороны (с 8 февраля по 24 декабря 2012 года).

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Саламатину объявлено подозрение об участии в составе преступной организации экс-президента Виктора Януковича. Также Саламатину инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершение государственной измены в интересах России, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ.

"Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн долларов США, - отметил Луценко.

Как сообщила тогда в Facebook Сарган, Саламатин извещен о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком, досрочному прекращению контрактов, и позволили России усилить свои переговорные позиции на этом рынке как конкурента Украины.

По словам Сарган, как следствие, с момента срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере.