The Guardian: Американский военачальник выступает за вооружение украинской армии для борьбы с сепаратистами

В статье «Американский военачальник выступает за вооружение украинской армии для борьбы с сепаратистами», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что высокопоставленный американский офицер призвал Вашингтон вооружить украинскую армию для борьбы с пророссийскими силами, сказав, что он выступает за то, чтобы сделать это через НАТО.

Впервые генерал Мартин Демпси высказался в поддержку вооружения украинской армии, которая борется с сепаратистами. До него подобные комментарии прозвучали от нового руководителя Пентагона Эштона Картера и главы национальной разведывательной службы Джеймса Клэппера.

«Я думаю, что мы обязательно должны рассмотреть вопрос о предоставлении летального оружия и это должно быть сделано совместно с союзниками по НАТО, потому что конечная цель [президента России Владимира] Путина – разрушение НАТО», – сказал Демпси, выступая в Комитете по делам вооруженных сил конгресса США.

Президент США Барак Обама обдумывает возможность предоставления Киеву оружия, но некоторые страны-члены НАТО, в том числе Франция и Германия, выступают против вооружения украинской армии из-за опасений по поводу того, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта в восточной Украине.

Западные державы во вторник сообщили о том, что Москву могут ожидать более жесткие санкции, если Россия будет нарушать соглашение о перемирии между правительственными войсками и пророссийскими боевиками, подписанное 12 февраля.

Обе стороны конфликта утверждают, что они выполняют условия мирного договора и отводят свою артиллерию от линии фронта.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии также согласились направить наблюдателей в горячие точки в восточной Украине для контроля над выполнением условий перемирия, по словам киевских чиновников.

Украинские власти опасаются того, что портовый город Мариуполь станет следующей целью сепаратистов, поскольку, захватив его, они смогут создать сухопутный мост, ведущий к Крымскому полуострову, который Россия аннексировала год назад.

Во время конфликта, который длится уже 11 месяцев, погибло около 6 тыс. человек, по данным ООН.