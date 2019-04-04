Яценюк: улица к бывшей площади Дзержинского переименована в честь Маккейна, воевавшего с советской империей

Переименование бывшей улицы Кудри в честь Джона Маккейна - символический акт декоммунизации Украины, подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Память о сенаторе Джоне Маккейне наконец увековечена в Украине - появлением в Киеве улицы его имени. Улица, которая ведет к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь мужчины, который воевал с советской империей", - написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 4 апреля.

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Он подчеркнул, что Джон Маккейн был не просто союзником нашего государства, "а родным собратом": "Он был другом, который уделял украинским вопросам много своего времени и сил. Более десятка раз он был в Киеве. Его законодательная и политическая поддержка до сих пор много значт для Украины и помогает в нашей борьбе за свободу".

Переименование бывшей улицы Кудри в честь Джона Маккейна - символический акт декоммунизации Украины, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Улица, которая ведет к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь мужчины, который воевал с советской империей в небе, пережил плен у промосковских коммунистов Вьетнама, - и до последнего вздоха продолжил борьбу за свободу народов, демократию и капитализм".

Арсений Яценюк выразил благодарность тем, кто реализовал эту инициативу: "Спасибо и своим однопартийцам, друзьям и коллегам, что ее поддерживали. Это - правильное и важное дело".

Напомним, с инициативой назвать именем сенатора Маккейна одну из центральных улиц столицы к Киевскому городскому совету обратилась в сентябре 2018 года парламентская фракция "Народного фронта".

Сегодня Киевский городской совет 71-м голосом принял соответствующее решение и переименовал улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.