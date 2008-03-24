Речи для Ющенко будет готовить автор ”Слоника замучили кляті москалі”
16:14, 24 марта 2008Политика
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Юрий Лысенко стал чиновником третьего ранга
|Юрко Позаяк
Юрий Лысенко – филолог, преподаватель сербохорватского языка и литературы, преподаватель украинского языка и литературы, переводчик, поэт. Владеет украинским, русским, сербским, хорватским - свободно, по-английски и по-немецки – разговаривает.
Известен как автор иронических стихотворений, в частности популярной в народе «Думы про слоника».
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