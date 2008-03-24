Речи для Ющенко будет готовить автор ”Слоника замучили кляті москалі”

16:14, 24 марта 2008
Политика
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Юрий Лысенко стал чиновником третьего ранга

Юрко Позаяк
Службу подготовки выступлений Президента Украины Секретариата Президента возглавил Юрий Лысенко (также известный под творческим псевдонимом Юрко Позаяк). Также Виктор Ющенко присвоил ему своим Указом третий ранг государственного служащего.

Юрий Лысенко – филолог, преподаватель сербохорватского языка и литературы, преподаватель украинского языка и литературы, переводчик, поэт. Владеет украинским, русским, сербским, хорватским - свободно, по-английски и по-немецки – разговаривает.

Известен как автор иронических стихотворений, в частности популярной в народе «Думы про слоника».

Телекритика

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