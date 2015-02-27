На каждого судью ВСУ приходится почти два автомобиля - расследование (видео)

В 2015 году деятельность судей Верховного суда Украины обеспечивает 92 автомобиля представительского и бизнес-класса - говорится в сюжете программы расследований «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и Первого Национального канала Украины.

На ежегодное обслуживание этих автомобилей тратится около 10 миллионов гривень, заявил руководитель госпредприятия «Автобаза Верховного суда Украины» Александр Безпалько. Учитывая, что в штате Верховного суда - 48 судей, получается на каждого почти по два автомобиля.

На вопрос, зачем нужен такой автопарк, председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк в интервью «Схемам» заявил, что исключительно ради безопасности судей.

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«Когда судья Верховного суда, скажем, выходит из здания Верховного суда, переходит через улицу, он не огражден от того, чтобы его где-то в подворотне не остановили трое или четверо молодых людей и сказали: «Ты что самый умный? Если завтра не будет такого решения, то ты больше ходить не будешь, мы тебе ноги повыдергиваем». Понимаете. И особенно это актуально в нынешних наших условиях», - сказал Романюк.

Председатель Верховного суда Украины уверяет, что охотно лишился бы части автомобилей. Однако попытки продать их на аукционе в 2014 году, по его словам, не увенчались успехом. Удалось продать только один - российскую «Волгу». Иномарки никого не заинтересовали, добавил Романюк.

Уже почти год в Украине действуют меры по строгой экономии государственных средств. В марте прошлого года Кабмин анонсировал увольнение 24 тысяч чиновников и существенное сокращение расходов на органы власти.