Луценко озвучил условие, при котором он будет баллотироваться в мэры Киева

Министр внутренних дел Юрий Луценко готов баллотироваться в мэры Киева на внеочередных выборах, если его выдвинут как единого кандидата от демократических сил. Об этом он заявил в вечернем эфире телеканала "ICTV", сообщает ЛігаБізнесІнформ.

"Я не буду отрицать, что у меня были и остаются амбиции возглавить столицу Украины. Но, тем не менее, я приму свое решение только в том случае, если будет поддержка моей кандидатуры со стороны партнеров по демократической коалиции. Самостоятельно выставляться на парад амбиций я не привык, и не буду так делать и в будущем", - подчеркнул Ю.Луценко.

Отвечая на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру в случае ее поддержки со стороны всех демократических сил, министр внутренних дел ответил утвердительно. "Да, если меня поддержат мои коллеги по коалиции, представители всех демократических сил. Если же этого не произойдет, то я буду настаивать, чтобы как единый кандидат был поддержан кто-нибудь более достойный", - отметил министр. "Это единственное задание, которое я вижу перед собой, как перед политиком" - добавил он.

Также министр считает, что демократические силы должны провести консультации по поводу единого кандидата на пост мэра Киева между собой, а также "с лидером демократических сил, которым является Президент Украины".

Как известно, 18 марта Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы. Документ был поддержан в целом 246 депутатами (БЮТ - 155 голосов, НУНС - 59, КПУ - 26, Блок Литвина - 6). Партия регионов не голосовала за данное постановление. 20 марта Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подписал Постановление "О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы".

Внеочередные выборы мэра Киева и Киевского городского совета состоятся 25 мая 2008 года, а избирательная кампания начнется 26 марта.