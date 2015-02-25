Херсонская "регионалка" возглавляет департамент капстроительства Минобороны

Об этом свидетельствует информация о департамент на сайте министерства.

Как пишет Украинская правда, Ротова известна тем, что неоднократно подчеркивала свою преданность Партии регионов. Например, она хвасталась, что получила партийный билет лично из рук Януковича.

По данным издания, Ротова тесно связана с херсонцами Романом Романовым, который сейчас возглавляет Укроборонпром и его заместителем Сергеем Пинькасом.

Читайте такжеДочь Чечетова не нашла, кого люстрировать в аппарате Харьковского горсоветаВместе с тем сегодня на сайте Министерства обороны появилось сообщение о конкурсе на замещение вакансии директора Департамента капитального строительства и эксплуатации фондов.

Согласно сообщению, новый департамент создан в рамках реорганизации и сокращения штатов, он возьмет на себя полномочия сокращенных подразделений - Департамента капитального строительства и Главного квартирно-эксплуатационного управления.