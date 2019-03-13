Нацсовет превращается в одно из подразделений АП и давит на независимых вещателей - нардеп

Народный депутат Александр Абдуллин считает, что президент Петр Порошенко узурпировал почти все телерадиопространство в Украине, при этом проповедуя преданность свободе слова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания превращается в одно из "подразделений" Администрации Президента, главная задача которого – осуществлять давление на вещателей и обеспечивать контроль Петра Порошенко над эфиром. Об этом заявил журналистам народный депутат Александр Абдуллин перед заседанием Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, на котором будет рассматриваться годовой отчет Нацсовета.

"Деятельность Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - яркий пример всей политики Петра Порошенко и еще одно доказательство фальшивости устремлений, которые он декларирует. Независимый коллегиальный орган, который должен отстаивать принципы свободной прессы и европейские ценности, а во время войны защищать национальную безопасность, банально превратился в одно из подразделений Администрации Президента, главная задача которого – осуществлять давление на вещателей и обеспечивать контроль Петра Порошенко над эфиром. И члены Нацсовета выполняют эту миссию без угрызений совести и даже особо не скрывая своей заангажированности", - подчеркнул народный депутат.

Как пример такой политики Абдуллин приводит деятельность телеканала "Прямой".

"Составить впечатление о работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания очень просто. Достаточно посмотреть «Прямой канал», купленный Президентом в обход санкций в Александра Януковича. Его эфир – квинтэссенция манипуляций, клеветы, дискредитации и просто откровенной лжи. В течение 10 минут там можно найти 10 неоспоримых оснований, чтобы прекратить вещание навсегда. Но откровенное политическое киллерство пропагандистов не волнует чиновников Нацсовета. Они же с ними в одной компании – президентской", - заявил народный депутат.

В то же время, по его словам, "верные прихвостни главы государства" очень придирчивы во время проверок действительно независимых вещателей и всегда найдут формальные поводы отказать в продлении лицензий медиа, которые исповедуют принципы свободы слова и не готовы выполнять прихоти власти.

"Отвратительно, что человек, который пришел к власти под лозунгами Революции Достоинства, оказался даже хуже главного врага Евромайдана. Кто мог предположить, что выборы-2019 пройдут без моратория на проверку СМИ? Даже Янукович себе такого не позволял! Но пропрезидентское большинство в Верховной Раде решило, что, не имея возможности давить на телеканалы и радиостанции, Петру Порошенко даже баллотироваться не стоит", - отмечает народный депутат.

"Но стоит ли этому удивляться? Если Президент для сохранения на посту использует спецслужбы и Генеральную прокуратуру, заставляя их вместо борьбы с врагом, уничтожать его политических оппонентов, то было бы странно, если бы гарант конституционных прав украинцев вдруг отказался от соблазна контролировать Нацсовет. И использовать его для достижения своей цели – фальсификации выборов, чтобы остаться на должности", - резюмирует Абдуллин.