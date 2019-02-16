Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор исполняющая обязанности министра

Он заявил, что в вопросе о назначении Супрун министром нет согласия с коалицией.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не может подать представление о назначении Ульяны Супрун министром здравоохранения из-за отсутствия согласия в этом вопросе с парламентским большинством.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Прямой".

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"Мы ведем консультации с коалицией. Мы не можем подать в Парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду полностью уверен, что мы 100% обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это (подаст представление о назначении Супрун министром - УНИАН) сделаю", - заявил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Супрун имеет все полномочия министра, помимо участия в заседаниях Правительства.

Напомним Ульяна Супрун является и. о. министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу Супрун.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.