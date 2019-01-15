Ярош о вероятности третьего Майдана в Украине: шины уже не будут жечь, есть более эффективные средства

Ярош считает, что лучшие черты украинцев были мобилизованы именно Майданом.

Командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош считает новый Майдан нежелательным развитием событий, которым может воспользоваться Россия, но не исключает никаких вариантов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". На вопрос, может ли он через пять лет после революции сказать, что Майдан победил, Ярош отметил: "Ту цель, которую мы ставили – ликвидация режима Януковича – мы достигли. В этом есть безусловная победа. Я удивляюсь, считаю Божьим чудом, что после Майдана мы не потеряли Юг и Восток. Что Путин не реализовал проект "Новороссия".

По словам Яроша, лучшие черты украинцев были мобилизованы именно Майданом.

Читайте такжеДипломат рассказал, как Украине стоит решать проблемы в отношениях с соседями

"В Одессе, Николаеве, Харькове, Запорожье, Днепре... Но конечной победой Майдана будет утверждение собственного государства. Полноценной, цветущей. Где люди будут себя достойно чувствовать. Пока что, к большому сожалению, мы этого не достигли", – говорит лидер УДА.

На вопрос, при каких условиях он может выдвинуться из Каменского и повести людей на Киев, на третий Майдан, Ярош ответил:

"В случае капитуляции. Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет жечь. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется".

По словам политика, существует целый комплекс легальных, демократических процедур, которые можно задействовать при желании.

"Этим никто не хочет заниматься, даже из политиков оппозиционных. Есть зона комфорта, из которой они не хотят выходить", - считает Ярош.