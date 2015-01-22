Климкин заявил, что после обстрела остановки в Донецке Россия должна остановить террористов

Об этом он написал в своем Twitter.

«Трагедия на остановке в Донецке - наше общее горе. Из-за таких террористических атак гибнут мирные украинцы. Россия должна остановить террористов», - написал Климкин.

Трагедия на остановке в Донецке - наше общее горе. Через такие террористические атаки гибнут мирные украинцы. Россия должна остановить террористов. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 22, 2015

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Донецкой ОГА, в результате обстрела остановки пассажирского транспорта в Ленинском районе Донецка погибли восемь человек, еще семеро получили ранения и каретами скорой помощи доставлены в больницу.

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Ранее сайт города Донецка сообщил, что сегодня утром в Ленинском районе Донецка на остановке общественного транспорта "Гормаш" взорвался снаряд, есть погибшие мирные жители.

Отмечается, что от взрыва повреждены маршрутки и троллейбус, стоявший на остановке. По словам очевидцев, есть много погибших и раненых.

В то же время различные СМИ сообщают о разном количестве погибших - от 7 до 13.